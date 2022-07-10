Kamuda çalışan 550 bin sözleşmeli personele müjde! Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?

Bakan Bilgin, asgari ücrete zamdan yaptığı açıklamalarla kamuda çalışan 550 bin sözleşmeli personelin yüzünü güldürdü. Hem EYT hem de sözleşmeli personel sözü verildi. 3600 ek gösterge tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek sorusunu yöneltti. İşte cevabı!
SÖZLEŞMELİ PERSONEL NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,
"Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya Sözleşmeli Personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz" ifadelerini kullandı.