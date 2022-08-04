Kamuran Akbay’dan 5 yeni proje 454 Daire

İnşaat sektöründe 20 yılı geride bırakan, Türkiye'de birçok proje gerçekleştiren iş insanı Kamuran Akbay, mimar olması nedeniyle her projeye ayrı özen gösterdiklerini ifade ediyor. Maliklerin ''rahat ve huzurlu yaşam'' bulmaları için özel projeler tasarladıklarına dikkati çekiyor. Akbay, bazı projelerin mimari çizimlerini de bizzat kendisi hazırlıyor. Kamuran Akbay'ın siyasete gireceği de konuşuluyor.

"MODERN MİMARİYİ ÇAĞDAŞ GÖRSELLİKLE BULUŞTURUYORUZ"

3 üniversite mezunu Kamuran Akbay projeleri ile ilgili, "Yaptığımız her daireyi kendim ikamet edecekmiş gibi düşünerek imal ediyor, en iyisini, en kalitelisini ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu titizliğim devam edecek. Kaliteden ödün vermeden, modern mimariyi çağdaş görsellikle buluşturuyoruz. Bu denli ilgi görmemizin, konutlarımızın henüz temelden satışa başlamasının sebebi de budur. Ve tabi ki en önemli unsur; elde ettiğimiz güven ve itibar" şeklinde konuştu." ifadelerini kullandı.

"VERDİĞİMİZ HER SÖZÜ YERİNE GETİRDİK"

Her sektörde olduğu gibi inşaat sektörünün de bir dönem duraksama yaşadığını, pandeminin bunda etkili olduğunu ifade eden Kamuran Akbay, "Tüm olumsuzluklara rağmen durmadık, yorulmadık, bıkmadık, kaçmadık. Verdiğimiz her bir sözü yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Sektörümüzde iyinin daha iyisini yapma gayreti içinde olduk. Bunun mükafatını da elde ettiğimiz itibarla görüyoruz."dedi.

17 KAMU İHALESİ ALDI, YAPTI

İnşaat kökenli Mimar Kamuran Akbay, sektöre adım attığı günden bu yana 17 kamu ihalesi alıp başarıyla sonuçlandıran isim olarak inşaat dünyasında yer edinmemin ayrıcalığını yaşadığını söylerken de "Kendimi bölgeme ve ülkeme adadım. Her bütçeye uygun yaşam alanları inşaat ediyoruz. Gebze ve bölgesinde şimdiye kadar on binlerce aileyi, dar gelirliden çok gelirliye her bir aileyi ev sahibi yaptık. 4 bin 900 konut inşaat ettik."" şeklinde konuştu.

2022'DE 454 YENİ KONUT

Kamuran Akbay yeni projelerine vurgu yaparak, Gebze'nin yanı sıra İstanbul Tuzla ve Maltepe'de beş yeni proje başlattıklarını, 2022 yılı içinde toplamda 454 yeni konut kazandıracaklarını söyledi.

İstanbul Anadolu yakasında büyük teveccüh gördüklerine dikkat çeken Akbay, kendileriyle konut mutluluğunu yaşayan bütün maliklere teşekkür etti.

KAMURAN AKBAY KİMDİR?

Müteahhit Kamuran Akbay 30 Nisan 1981 yılında Ağrı Patnos'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Ağrı Tutak'ta okuyan Akbay, liseyi Van Erciş Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Okan Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni tamamladıktan sonra İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nü kazanan Kamuran Akbay, meslek yaşamına yön verecek olan yüksek lisansını da burada tamamladı. Eğitim hayatıyla birlikte ticaretle de meşgul olan iş insanı Akbay, yaklaşık 20 yıldır inşaat sektöründe hizmet verirken, topluma 20 yılda 4 bin 900 konut iş yeri kazandırdı. 17 kamu ihalesini sorunsuz ve başarıyla tamamladı. Yüksek Mimar Kamuran Akbay, evli ve 3 çocuk babasıdır.