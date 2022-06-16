Haberler Yaşam Haberleri Kamuyu 2 milyon 56 bin lira zarar uğratan şebekeye operasyon
Giriş Tarihi: 16.6.2022 10:41 Son Güncelleme: 16.6.2022 10:44

Kamuyu 2 milyon 56 bin lira zarar uğratan şebekeye operasyon

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kamuyu 2 milyon 56 bin lira zarar uğratan şebekeye operasyon

Adana'da bir hastanenin, hematoloji bölümündeki hastalar için talep ettiği ilaçları, hastane dışındaki bazı kişilere sattığı ileri sürülen 10 şüpheliden 7’si düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin kamuyu 2 milyon 56 bin TL zarara uğradığı tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, bir hastanenin hematoloji bölümünde yatan hastalara istenen 2 farklı antikor ilacının el altından dışarıya satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, yaptıkları araştırma soncunda 689 kutu ilacın yasa dışı satıldığını tespit etti. Bu ilaçların serviste yatan hastalara verilmediği öğrenildi.

10 ADRESE OPERASYON

Şebekenin, hemşire ve Karaisalı Mal Müdürlüğü'nde görevli bir memurun sahte imzasıyla çıkartılan vergi levhası ile bankalardan kredi çektiği, söz konusu ilaçları yasa dışı satın alarak, kamuyu 2 milyon 56 bin TL zarara uğrattığı ortaya çıktı.

10 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında 1 hemşirenin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 12 adet dolu senet, çok sayıda boş senet, 55 adet farklı kişilere ait kredi kartı, 1 adet pos cihazı, alacak notlarının bulunduğu 15 adet ajanda, 6 adet vergi levhası, 2 adet başkasına ait kimlik fotokopisi, 2 adet tapu senedi, 2 adet noter vekaletnamesi ve 19 adet satış sözleşmesi ele geçirildi. Şüphelilerin sorguları sürürken 3 firari aranıyor.

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Kamuyu 2 milyon 56 bin lira zarar uğratan şebekeye operasyon
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