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Giriş Tarihi: 9.2.2022 10:03 Son Güncelleme: 9.2.2022 10:18

Kamyon 70 metreden uçtu: 2 ölü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kamyon 70 metreden uçtu: 2 ölü

Artvin'in Hopa ilçesinde kamyonet sürücüsü kontrolden çıkarak 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyonetin sürücüsü Volkan Kara (43) ile araçta yanında bulunan Yakup Adalı (58) hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçenin Esenkıyı köyü Kanlıdere mevkisinde meydana geldi. Volkan Kara yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, HOPAK, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Volkan Kara ile yanındaki Yakup Adalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 kişinin cansız bedeni, 1,5 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkarılarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma lazayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.

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Kamyon 70 metreden uçtu: 2 ölü
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