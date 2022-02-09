Kamyon 70 metreden uçtu: 2 ölü

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçenin Esenkıyı köyü Kanlıdere mevkisinde meydana geldi. Volkan Kara yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, HOPAK, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Volkan Kara ile yanındaki Yakup Adalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
2 kişinin cansız bedeni, 1,5 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkarılarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.