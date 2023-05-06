Kamyon, asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü, 31 yaralı

Türkiye dün Hatay'dan gelen kaza haberiyle sarsıldı. Antakya ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki Topboğazı mevkiinde akşam saatlerinde freni patlayan 34 DF 6798 plakalı kamyon, önündeki TIR'a çarparak yoldan çıktı.Büyük bir hızla karşı şeride geçen kamyon, yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüsün arasına daldı. Kamyonun sürüklediği araçların alev almasıyla ortalık bir anda cehenneme döndü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Yaralılar Hatay ve İskenderun ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Görgü tanıkları, kazada ölenlerin bazılarının yanarak hayatını kaybettiğini öne sürdü.Bu arada bir felaket haberi de Şanlıurfa'dan geldi. İçinde 7 kişi bulunan bir otomobil Haliliye ilçesinde sulama kanalına düştü. Sürücü Hasan Çetin son bir hamle yaparak kendisini kurtardı. Suya düşen araçta bulunan 4 çocuğun cesedine ulaşıldı. Anne Özlem Çetin ve bir çocuğu ise aranıyor.