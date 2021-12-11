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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Kamyon, bariyeri aşıp otomobili biçti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kamyon, bariyeri aşıp otomobili biçti
ANTALYA'DA sağanak yağış nedeniyle meydana gelen kazada kamyon karşı şeride geçip otomobile çarptı. Otomobilde bulunan Mustafa Ünal Uysal (57) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza önceki akşam Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Yusuf K. (38) idaresindeki kamyon, orta kısımdaki demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçti, 4 araca çarparak durabildi. Feci kazada otomobil sürücüsü Mustafa Ünal Uysal yaşamını yitirirken, damadı Samet Kaplan, kızı Huriye Kaplan, torunu 10 günlük bebek olan Zeynep Kaplan ve yeğeni Berfin Özek yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Uysal'ın otomobilini Finike ilçesinden yeni aldığı ve kızı, damadı, torunu ve yeğeni ile birlikte Antalya'ya dönüş için yola çıktığı öğrenildi.

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Kamyon, bariyeri aşıp otomobili biçti
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