Kamyon hırsızları yakalandı

Başiskele İlçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden, park halindeki kamyonun çalınması ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, yapmış oldukları araştırma ve çalışmalar sonucu, olayı M.R. D. ve S.Y'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Her iki şüphelide İzmit'te düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.R.D'nin gözaltına alınırken üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ve bir ruhsatsız tabanca çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan her iki şüphelide iş yerinden kamyon hırsızlığı, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları ile sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.