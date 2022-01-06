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Giriş Tarihi: 6.1.2022 10:27 Son Güncelleme: 6.1.2022 10:32

Kamyon hırsızları yakalandı

ABBAS ÇAKAR
Kamyon hırsızları yakalandı

Kocaeli Başiskele İlçesinde, 03 Ocak 2021 günü meydana gelen kamyon hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucu, olayın zanlısı olarak tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Başiskele İlçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden, park halindeki kamyonun çalınması ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, yapmış oldukları araştırma ve çalışmalar sonucu, olayı M.R. D. ve S.Y'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Her iki şüphelide İzmit'te düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.R.D'nin gözaltına alınırken üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ve bir ruhsatsız tabanca çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan her iki şüphelide iş yerinden kamyon hırsızlığı, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları ile sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.

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Kamyon hırsızları yakalandı
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