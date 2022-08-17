Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ağır, 4 yaralı

Kaza, Karataş Köyü girişinde meydana geldi. Hüzeyfe Sevdi (25) yönetimindeki otomobil, Ali Aygün (50) yönetimindeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen araçta sürücü ile birlikte Kamile Yılmaz (25), kız kardeşi Rümeysa Sevdi (16) ile kamyon sürücüsü Ali Aygün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Hüzeyfe Sevdi, Kamile Yılmaz ile Rümeysa Sevdi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hüzeyfe Sevdi ile Kamile Yılmaz'ın yarın nişanı olduğu öğrenildi.