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Giriş Tarihi: 4.2.2023 13:19 Son Güncelleme: 4.2.2023 13:25

Kamyon kasasında hayatını kaybetmişti

Kocaeli Kartepe İlçesi İbrikdere Mahallesinde kamyon kasasında yaşamını yitiren şoför Sami Kara, Sinop'ta toprağa veriliyor. Kara'nın daha önce 2 sefer baypas ameliyatı olduğu öğrenilirken kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

ABBAS ÇAKAR
Kamyon kasasında hayatını kaybetmişti

Kocaeli'nde bir lojistik firmasından İstanbul'a götürmek için plastik hammadde yükü alan kamyon şoförü Sami Kara (59), iddialara göre tesisin karşısındaki boş arazide yükünü brandayla örtmek için aracın kasasına çıktı. Bir süre sonra yüklerin üzerinde hareketsiz yatarken görülen Sami Kara için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sami Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazesi kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi morgunda tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. İstanbul Ayazağa Mahallesinde ikamet eden nakliyeci ve 1 çocuk babası olan Sami Kara'nın daha önce de 2 sefer baypas ameliyatı olduğu ve kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Kara'nın, Cenazesi Sinop Gerze Çırnık Köyünde bulunan aile mezarlığında toprağa verilecek.

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Kamyon kasasında hayatını kaybetmişti
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