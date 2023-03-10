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Giriş Tarihi: 10.3.2023 14:38 Son Güncelleme: 10.3.2023 15:25

Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kamyona arkadan çarpan araç sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan yolcu ağır yaralandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Siverek-Şanlıurfa karayolu Selahattin Eyyubi Bulvarında meydana gelen kazada Serhat Nazlı yönetiminde bulunan hafif ticari araç, B.G. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya döndü, kazada araç sürücüsü Serhat Nazlı ve yanında bulunan yolcu M.P. ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Serhat Nazlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybederken, ağır yaralı M.P.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden sürücü Siverek Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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