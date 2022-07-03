Kamyonet çalıp hayvan çalıyormuş

Bahçelievler Kocasinan'da İrfan T'ye ait kamyonet 18 Mayıs 2022 günü park edildiği sokaktan çalındı. İrfan T. polise başvurarak şikayetçi oldu. Polis, hırsız ve komyoneti bulmak için çalışma yürütürken 29 Haziran 2022 günü Küçükçekmece Sefaköy'de de Recep K'ya ait kamyonet park ettiği sokaktan çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini incelmeleye aldı.

Oto Masası ekipleri kamyonetlerin çalındığı sokaklardaki kamera görüntülerini tek tek inceledi. Yapılan çalışmada kamyonetleri uzun süredir aranan ve çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen Çetin A'nın (45) çaldığını belirledi. Oto Hırsızlık ekipleri uzun soluklu bir çalışmayla Çetin A'nın kaldığı adresi belirledi. Adrese baskın düzenleyen ekipler Çetin A'yı gözaltına aldı. Üzerinden Ali A. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Çetin A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AZILI HIRSIZ TUTUKLANDI

Gayrette Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan incelemede sahte kimlikle yakalanan Çetin A'nın hayvan hırsızlığı, oto ve otodan hırsızlık, sahtecilik, başkasına ait kimlik kullanmak, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet ve hükümlünün kaçmasının da arasında bulunduğu 30 suçtan arandığı ortaya çıktı. Çetin A'nın 15 yıl 25 gün hapis cezası olduğu da belirlendi. Çetin A'nın başkasına ait kimlik kullanmaktan 11 suç kaydının olduğu da tespit edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Çetin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.