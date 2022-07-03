Haberler Yaşam Haberleri Kamyonet çalıp hayvan çalıyormuş
Giriş Tarihi: 3.7.2022 11:41 Son Güncelleme: 3.7.2022 11:51

Kamyonet çalıp hayvan çalıyormuş

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kamyonet çalıp hayvan çalıyormuş

İstanbul’da kurban bayramı öncesi hayvan hırsızlığından sahteciliğe kadar 30 suçtan uzun süredir aranan 45 yaşındaki Çetin A., Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kullandığı sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 15 yıl 25 gün hapis cezası olduğu da anlaşıldı.

Bahçelievler Kocasinan'da İrfan T'ye ait kamyonet 18 Mayıs 2022 günü park edildiği sokaktan çalındı. İrfan T. polise başvurarak şikayetçi oldu. Polis, hırsız ve komyoneti bulmak için çalışma yürütürken 29 Haziran 2022 günü Küçükçekmece Sefaköy'de de Recep K'ya ait kamyonet park ettiği sokaktan çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini incelmeleye aldı.

Oto Masası ekipleri kamyonetlerin çalındığı sokaklardaki kamera görüntülerini tek tek inceledi. Yapılan çalışmada kamyonetleri uzun süredir aranan ve çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen Çetin A'nın (45) çaldığını belirledi. Oto Hırsızlık ekipleri uzun soluklu bir çalışmayla Çetin A'nın kaldığı adresi belirledi. Adrese baskın düzenleyen ekipler Çetin A'yı gözaltına aldı. Üzerinden Ali A. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Çetin A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AZILI HIRSIZ TUTUKLANDI

Gayrette Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan incelemede sahte kimlikle yakalanan Çetin A'nın hayvan hırsızlığı, oto ve otodan hırsızlık, sahtecilik, başkasına ait kimlik kullanmak, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet ve hükümlünün kaçmasının da arasında bulunduğu 30 suçtan arandığı ortaya çıktı. Çetin A'nın 15 yıl 25 gün hapis cezası olduğu da belirlendi. Çetin A'nın başkasına ait kimlik kullanmaktan 11 suç kaydının olduğu da tespit edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Çetin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2022: En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL olacak? Enflasyon farkı Pazartesi netleşecek!
SON DAKİKA | İstanbul'da şehir hatları vapuru iskeleye çarptı! Yaralılar var
SİGARA FİYATLARI ZAMMI SON DURUM: Sigara zammı sonrası 3 Temmuz 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel tam liste
SİGARA FİYATLARI YENİ LİSTE: 3 Temmuz 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Tüm memurları sevindiren ek gösterge düzenlemesi! İşte maaş ve ikramiye tablosu
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı hesaplandı! Kazanç yüzde 43'ü aştı: Emekli ve memur maaşları 2022 ne kadar olacak?
Emekli ikramiyesi hesaplarda! Bakanlık ödeme tarihini duyurdu: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Emekli maaşı ne kadar olacak, belli oldu mu? SSK Bağkur 2022 En yüksek ve en düşük emekli zammı ne zaman açıklanır ve ne kadar olur?
3600 ek gösterge maaşlara ne zaman yansıyacak, ne zaman uygulanacak? 3600 Ek Gösterge tablosu son durum belli oldu!
Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamyonet çalıp hayvan çalıyormuş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA