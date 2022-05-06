Kamyonet dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Öğle saatlerinde Çatak-Van karayolu üzerindeki Değirmen Mahallesi yakınında kaza meydana geldi. Yağışlı hava etkisiyle kamyonet virajı alamayarak Çatak Deresi'ne uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kırkgeçit Mahallesi'nden ilçe merkezine gelmekte olan Harun Özcan yönetimindeki kamyonet, havanın da yağışlı olması nedeniyle virajı alamayarak dereye uçtu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, Çatak Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, jandarma, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesine rağmen sürücü Harun Özcan ile Ziyayettin Özcan hayatını kaybederken, Kıyasettin, Nedim ve Abdullah Özcan ise yaralı olarak Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da Çatak Devlet Hastanesinde gelerek yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, cenaze sahiplerine başsağlığı dileğinde bulundu. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, 2 kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.