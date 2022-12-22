Haberler Yaşam Haberleri Kamyonet hırsızı aynı gün yakalandı
Giriş Tarihi: 22.12.2022 10:44

Kamyonet hırsızı aynı gün yakalandı

İstanbul Ataşehir’de önceki gün kapalı kasa kamyonet çalan hırsız Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Benzer suçlardan kaydı olan ve nakliyecilik yaptığı öğrenilen şüpheli İ.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kamyonet hırsızı aynı gün yakalandı

Ataşehir'de 20 Aralık günü sabah saatlerinde C.Z.'ye ait kapalı kasa kamyonet çalındı. Aracının yerinde olmadığını fark eden C.Z. hemen polise gidip şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan aracı Örnek Mahallesi Libadiye Caddesinde terk edilmiş halde buldu. Araç çevresinde yapılan kamera çalışmalarından şüpheli şahsın kimliği tespit edildi. Şüpheli İ.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 4 suç kayıtlı şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan rakamı açıklıyor! Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Külliye'de 2'Lİ ZİRVE! Başkan Erdoğan sonrası Bakan Bilgin'den heyecanlandıran video
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 19 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Başkan Erdoğan indirim yetkisini kullanmıştı! İşte en yüksek ve en düşüm MTV tutarı hesaplama
Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamyonet hırsızı aynı gün yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA