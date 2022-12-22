Kamyonet hırsızı aynı gün yakalandı

Ataşehir'de 20 Aralık günü sabah saatlerinde C.Z.'ye ait kapalı kasa kamyonet çalındı. Aracının yerinde olmadığını fark eden C.Z. hemen polise gidip şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan aracı Örnek Mahallesi Libadiye Caddesinde terk edilmiş halde buldu. Araç çevresinde yapılan kamera çalışmalarından şüpheli şahsın kimliği tespit edildi. Şüpheli İ.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 4 suç kayıtlı şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.