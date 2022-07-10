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Giriş Tarihi: 10.7.2022 09:38 Son Güncelleme: 10.7.2022 09:50

Kamyonet ırmağa düştü, 5 kişi yaralandı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet ırmağa düştü. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi yaralandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kamyonet ırmağa düştü, 5 kişi yaralandı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde Beşköy Mahallesi Dağardı mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Sabri Susuz viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ırmağa yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücü Sabri Susuz ve araç içerisinde bulunan Hamit Aksoy, Ahmet Feyzioğlu, İsmail Kahveci ve Dursunali Aydın, Sağlık ekipleri, Jandarma ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden alınarak yola çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanede kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kamyonet ırmağa düştü, 5 kişi yaralandı
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