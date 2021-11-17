Kamyonet karşı şeride geçip otomobil ve TIR’a çarptı: 2 ölü

Akşehir İlçesi Yeniköy Mahallesinde meydana gelen kazada Afyonkarahisar istikametinden, Akşehir istikametine seyir hallinde olan Davut Taktak (43) iaresindeki 42 FMC 79 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan İsmail Kuzucu (31) idaresindeki 42 AJJ 254 plakalı otomobile ardından da Mehmet Ali Gürler (39) idaresindeki 27 ABH 87 plakalı TIR'a çarptı. Kazda kamyonet sürücüsü Taktak ile otomobil sürücüsü Kuzucu olay yerinde hayatını kaybetti.