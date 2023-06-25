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Giriş Tarihi: 25.6.2023 14:29 Son Güncelleme: 25.6.2023 14:41

Kamyonet kasasındaki 41 göçmen yakalandı

Aydın Milas girişi Bafa yol kontrol noktasında bir kamyonetin içinde 41 düzensiz göçmen ve iki organizatör jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Kamyonet kasasındaki 41 göçmen yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığının düzensiz göçmen hareketlerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aydın Milas girişi Bafa yol kontrol noktasında jandarma ekipleri tarafından kontrol için durdurulmak istenen 34 plakalı bir kamyonet dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yapılan fiziki takip sonrası kamyon durduruldu. Kamyon kasasında yapılan kontrolde çok sayıda düzensiz göçmen ile karşılaşıldı. Kamyon kasasında yapılan kontrolde; 5 Pakistan, 15 Suriye, 21 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 41 göçmenin yasadışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Göçmenlerin kaçışlarına yardımcı olan organizatörler M.B.G. ve E.S.G. isimli şüphelilerde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyon sonrası yakalanan 41 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Operasyonda yakalanan M.B.G. ve E.S.G. isimli iki organizatör ise Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kamyonet kasasındaki 41 göçmen yakalandı
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