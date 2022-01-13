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Giriş Tarihi: 14.1.2022

Kamyonet kasasından atlarken tüfek ateş aldı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kamyonet kasasından atlarken tüfek ateş aldı
Konya'da, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Tepekent Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Şemsettin Yarar (26), yayladaki evlerinden dönerken kamyonetin kasasına bindi. Mahalleye geldiğinde de kamyonet hareket halindeyken kasadan atladı. Ancak bu sırada dirseği omzunda asılı bulunan tüfeğin tetiğine çarptı. Tüfeğin ateş olması sonucu sol omzundan vurulan Yarar, yakınları tarafından kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öldü. Şemsettin Yarar'ın kamyonette bulunan babası Seyit Yarar'a son sözü ise "Baba ben vuruldum" oldu.

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Kamyonet kasasından atlarken tüfek ateş aldı
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