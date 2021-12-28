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Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:20

Kamyonet kazasında hayatını kaybetti

DHA
Kamyonet kazasında hayatını kaybetti

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Abdullah Yazmacı (77), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Yazmacı'ya çarptı. Kazada Yazmacı yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Yazmacı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Abdullah Yazmacı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kamyonet kazasında hayatını kaybetti
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