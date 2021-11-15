Kamyonet, lastiği patlayan kamyona çarptı: 1 ölü

Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Bayram Özdemir idaresindeki 34 GJJ 71 plakalı kamyonet, kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sırasında kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan Galip Çetin'in (45) hayatını kaybettiğini belirledi. Galip Çetin'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu araç içerisinden çıkarıldı. Çetin'in cenazesi morga götürüldü.