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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Kamyonet tarlaya uçtu, 3 işçi öldü

AYHAN FİDAN
Kamyonet tarlaya uçtu, 3 işçi öldü
BURSA'NIN Karacabey ilçesi Çanakkale Karayolu Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında, Hüsen Feris'in idaresindeki tarım işçilerini taşıyan kamyonet kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Devrilen araçta adeta can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Tarlaya uçan araçta bulunan 42 yaşındaki Mukaddes Can ve 57 yaşındaki Emine El Mohammed olay yerinde hayatını kaybederken, Abid Muhammed isimli işçi ise hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Sürücü Hüsen Feris ve 10 tarım işçisi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonet tarlaya uçtu, 3 işçi öldü
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