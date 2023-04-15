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Giriş Tarihi: 15.4.2023 18:16 Son Güncelleme: 15.4.2023 18:17

Bursa-İzmir karayolunda kamyonet TIR’a çarptı: 2 ölü

Bursa-İzmir karayolunda yola kontrolsüz çıkan TIR kazaya neden oldu. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

AYHAN FİDAN
Bursa-İzmir karayolunda kamyonet TIR’a çarptı: 2 ölü

Balıkesir yönüne seyreden sürücü Şafak Kıran (61) sevk ve idaresindeki 26 AB 233 plakalı kamyonet Karacabey ilçesi Gölkıyı mevkiine geldiğinde benzinlikten yola katılan sürücü Yunus Çayır sevk ve idaresindeki 35 HB 9685 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi Karacabey İtfaiye Ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kamyon sürücüsü Şafak Kıran'ın ve yanında bulunan Reşit Timaçin'in (46) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazaya sebep olan TIR sürücüsü Yunus Çayır jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan vatandaşlar bölgede meydana gelen kazaların çoğunluğunun benzinliklerden yola kontrolsüz bir şekilde çıkan araçların sebep olduğunu dile getirdiler.

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Bursa-İzmir karayolunda kamyonet TIR’a çarptı: 2 ölü
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