Bursa-İzmir karayolunda kamyonet TIR’a çarptı: 2 ölü

Balıkesir yönüne seyreden sürücü Şafak Kıran (61) sevk ve idaresindeki 26 AB 233 plakalı kamyonet Karacabey ilçesi Gölkıyı mevkiine geldiğinde benzinlikten yola katılan sürücü Yunus Çayır sevk ve idaresindeki 35 HB 9685 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi Karacabey İtfaiye Ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kamyon sürücüsü Şafak Kıran'ın ve yanında bulunan Reşit Timaçin'in (46) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazaya sebep olan TIR sürücüsü Yunus Çayır jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan vatandaşlar bölgede meydana gelen kazaların çoğunluğunun benzinliklerden yola kontrolsüz bir şekilde çıkan araçların sebep olduğunu dile getirdiler.