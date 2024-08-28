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Giriş Tarihi: 28.8.2024 11:17

Kamyonet, TIR'a çarptı: baba öldü, oğlu ağır yaralı!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü 47 yaşındaki Mehmet Yakaryılmaz yaşamını yitirdi, oğlu Batuhan Yakaryılmaz ise ağır yaralandı.

DHA
Kamyonet, TIR’a çarptı: baba öldü, oğlu ağır yaralı!

Korkunç kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yakaryılmaz'ın kullandığı 34 BCK 989 plakalı kamyonet, Mehmet Yıldırım idaresindeki 46 ZE 841 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada Mehmet Yakaryılmaz ile yanındaki oğlu Batuhan Yakaryılmaz yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mehmet Yakaryılmaz hayatını kaybetti; Batuhan Yakaryılmaz'ın hayati tehlikesi sürüyor. Hastaneye gelen Yakaryılmaz'ın yakınları sinir krizi geçirirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonet, TIR'a çarptı: baba öldü, oğlu ağır yaralı!
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