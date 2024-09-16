Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Mollaveyis köyünde meydana geldi. Köyden ilçe merkezine seyreden Emrullah Tüylüoğlu idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kamyonet, ağaçlara takılarak durdu.

SABAH FARK EDİLDİ

Önceki akşam meydana gelen kaza Bugün sabah saatlerinde yoldan geçenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Emrullah Tüylüoğlu'nun cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası halatlarla uçurumdan çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.