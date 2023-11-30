Haberler Yaşam Haberleri Kamyonetin altında kalan çocuk öldü
Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:40 Son Güncelleme: 30.11.2023 13:28

Kamyonetin altında kalan çocuk öldü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kamyonetin altında kalan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar mahallesinde 3 yaşındaki Ali A. isimli çocuk, geri manevra yapan henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen kamyonetin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ali ,A,'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adili tıp kurumuna kaldırıldı burada otopsi işlemleri tamamlanan Ali A. topağa verildi .

EN ÇOK OKUNANLAR

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Son dakika haberi: Bayern Münih-Kopenhag maçından kötü haber! İşte Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali...
25 yıllık evlilik sona erdi: Özilhan ailesi’nden boşanma haberi geldi!
Bu İbrahimleri kim yetiştirdi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İyi Parti, FETÖ ve Gladyo
İstanbul’da gasp çetesi çökertildi... Çete lideri dahil 2'si kadın 14 şüpheli enselendi
Buruk şansına dua etsin
Akaryakıt kaçakçılarına darbe indirildi! 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
SON DAKİKA | 2023 yılının son Milli Güvenlik Kurulu toplandı: İşte 7 maddelik MGK bildirisi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamyonetin altında kalan çocuk öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA