Kamyonetin altında kalan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar mahallesinde 3 yaşındaki Ali A. isimli çocuk, geri manevra yapan henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen kamyonetin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ali ,A,'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adili tıp kurumuna kaldırıldı burada otopsi işlemleri tamamlanan Ali A. topağa verildi .