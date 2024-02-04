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Giriş Tarihi: 4.2.2024 12:39 Son Güncelleme: 4.2.2024 12:43

Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'in Haydar Çavuş Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde kaza gerçekleşti. O.S. (24) idaresindeki kamyonet Terziler Caddesi'nden, Atatürk Caddesi'ne dönerken karşıdan karşıya geçmek isteyen Fatma Bakır'a çarptı. Çarpışma sonucu kamyonetin tekerleğinin altında kalan Fatma Bakır, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Bakır, tedavi altına alındı. Yapılan ameliyatın ardından koroner yoğun bakıma kaldırılan Fatma Bakır, organlarının iflas etmesi sonucu hayatını kaybetti. Fatma Bakır'ın evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Kamyonet şoförü O.S.'nin gözaltına alındığı ve konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
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