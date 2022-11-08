Kamyonetin çarptığı motosikletteki iki liseli öldü
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir motosikletin devrildiğini ve yerde 2 kişinin yattığını gören bir kamyon sürücüsü, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çağlar Şen (17) ve Sefa Yıldırım'ın (17) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süre sonra polis merkezine giden Kadir B., liseli öğrencilerin bulunduğu motosiklete kendisinin kamyonetiyle çarptığını itiraf ederek teslim oldu. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ise halı sahadan oğlunu alarak eve dönmekte olan Hakan Şahin'in (44) kullandığı elektrikli bisiklet, park halindeki araca çarptı. Baba Şahin ölürken oğlu R.M.Ş. yaralandı.