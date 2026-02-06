Kamyonetin içinde bıçaklanarak öldürüldü

Denizli'de bir kişinin kamyonette kanlar içinde hareketsiz halde yattığını gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde kamyonetin içindeki kişinin Mehmet Ali Zengin olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet yarası olduğu öğrenilen Zengin'in cansız bedeni, ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, Zengin ile E.K.'nın kamyonetin içinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ve tartışmanın ardından E.K.'nın yanında bulunan bıçak ile Mehmet Ali Zengin'i 3 yerden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığını tespit etti. Geniş çaplı arama çalışması başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bıçaklı cinayet faili E.K.'nın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.