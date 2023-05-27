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Giriş Tarihi: 27.5.2023 00:29

Kamyonetin kasasındaki tuğlaların arasına gizlenen 13 kaçak göçmeni polis yakaladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde durdurulan kamyonetin kasasındaki tuğlaların arasına gizlenen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı, 2 organizatör tutuklandı.

DHA
Kamyonetin kasasındaki tuğlaların arasına gizlenen 13 kaçak göçmeni polis yakaladı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İzmir'den Marmaris'e bir kamyonet ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Menteşe ilçe merkezinde bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Ekiplerin yaptığı aramada, kamyonetin branda ile kapatılan kasasındaki tuğlaların arasına gizlenen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan organizatör şüphelisi İ.H.K. ve E.A. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Kamyonetin kasasındaki tuğlaların arasına gizlenen 13 kaçak göçmeni polis yakaladı
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