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Giriş Tarihi: 14.7.2023

Kamyonetini üzerlerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kamyonetini üzerlerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı
Kırıkkale'de, kamyonetini tartıştığı kişilerin üzerine süren İ.K. bir kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı. Delice'nin Evliyalı Köyü'nde balya işinde çalışan K.D. (51) ile İ.K. arasında dün sabah tartışma çıktı. Ardından başka bir tarlaya geçen K.D. ve beraberindekiler dinlendikleri sırada İ.K. da yanlarına geldi. 5 kişi önce tabancayla tehdit eden İ.K., ardından kamyonetini üzerlerine sürdü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Aktaş (70) kurtarılamadı. Aktaş'ın, Delice Belediye Meclisi üyesi AK Partili Aslan Aktaş'ın babası olduğu öğrenildi. Yaralılardan İ.K. ve Y.C.D'nin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü İ.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Kamyonetini üzerlerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı
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