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Giriş Tarihi: 28.12.2023 10:28 Son Güncelleme: 28.12.2023 10:38

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adana’da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza, önceki gece merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle, D-400 karayolunda meydana geldi. Yusuf K. yönetimindeki otomobil, kavşakta Barış D.'nin kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, otomobil de hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada, araçlarda sıkışan Eyüp Sabri Kurt, Yusuf K., Melike K. ile kamyonet sürücüsü Barış D., itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Eyüp Sabri Kurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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