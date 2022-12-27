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Giriş Tarihi: 27.12.2022 09:43 Son Güncelleme: 27.12.2022 10:06

Kamyonetle, otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Alanya’nın Oba mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu bulvarı üzeri Çarşamba caddesi kavşağı ışıkta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Kamyonetle, otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Alanya Oba mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu bulvarı üzeri çarşamba caddesi kavşağı ışıklarda meydana gelen olayda, S.Y.A (46) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen D.A(28) kullandığı kamyonetle yan yana çarpışması sonucunda ağır yaralandı.

Olay yerine çağırılan 112 acil ambulanslarla Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kamyonet sürücü D.A yapılan tüm müdahelede rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken otomobil sürücüsü S.Y.A durumununun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Kamyonetle, otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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