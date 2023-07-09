Kamyonetle servisini çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi bölgesinde çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü ile Murat A'nın kullandığı kamyonet çarpıştı. Kayseri-Malatya karayolunun 15 kilometresinde meydana gelen kazada 4'ü ağır 21 işçi yaralandı. Minibüsün kavşağı kontrolsüz girmesi nedeniyle meydana gelen kaza olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekip sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kavşağı kontrolsüz giren minibüse kamyonetin çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi