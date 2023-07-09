Haberler Yaşam Haberleri Kamyonetle servisini çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Giriş Tarihi: 9.7.2023 12:09 Son Güncelleme: 9.7.2023 12:24

Kamyonetle servisini çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Kayseri'de kamyonet ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına feci kazada 4'ü ağır 21 işçinin yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kamyonetle servisini çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi bölgesinde çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü ile Murat A'nın kullandığı kamyonet çarpıştı. Kayseri-Malatya karayolunun 15 kilometresinde meydana gelen kazada 4'ü ağır 21 işçi yaralandı. Minibüsün kavşağı kontrolsüz girmesi nedeniyle meydana gelen kaza olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekip sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kavşağı kontrolsüz giren minibüse kamyonetin çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı zammı açıklaması: Sözümüzü tutuyoruz
Huzuru bozana sınırdışı
Tanju Özcan'dan bomba Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: 15 il başkanını görevden alacak!
Batman'da kan donduran cinayet! Cani koca karısı Aysel Ekici'ye kurşun yağdırdı
Porsche çıkmazı! Yüksek faturayı ödemeyi reddeden araç sahibine şok
Namazla alay eden güvenlik görevlisi gözaltına alındı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona gönderme: 'Kazanamazsam bırakırım' diyenler siyaseti bırakmadı
Türkiye’de ne kadar ‘casus’ var?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamyonetle servisini çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA