Kamyonetli magandaya makas gözaltısı! 7 bin 819 lira ceza kesildi

İstanbul Şile Yolu'nda bir trafik magandası, kullandığı kamyonetle makas attı ve insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürdü. O anları kayda alan duyarlı vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İnceleme başlatan İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; açık kimliğini tespit ettikleri L.G. isimli trafik magandasını gözaltına aldı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafiği tehlikeyi düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirmek, Saygısızca araç kullanmak, Öndeki araçları yeterli mesafede takip etmemek" maddelerinden toplamda yedi bin 819 lira trafik cezası kesilen L.G. hakkında "Karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.