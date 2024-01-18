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Giriş Tarihi: 18.1.2024 10:54 Son Güncelleme: 18.1.2024 11:17

Kamyonetteki çuvallarda esrar çıktı

Adana’da polisin takibe alıp, durdurduğu kamyonetteki çuvallarda 7 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kamyonetteki çuvallarda esrar çıktı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D-400 kara yolunda takibe aldığı otomobil ve kamyoneti, uygulama noktasında durdurdu. Sürücü R.Ş.'nin indirildiği kamyonette narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yaptı.

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Narkotik köpeği 'Oscar'ın yolcu koltuğuna tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada çuvalların içinde 7 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. R.Ş. ve kamyonete öncülük ettiği belirlenen otomobildeki A.Y. ve kardeşleri M.Y. ve M.Y., O.Ö. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden R.Ş., uyuşturucunun kendine ait olduğunu itiraf etti. Diğer şüpheliler ise olayla bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü. İşlemler sonrası adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

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Kamyonetteki çuvallarda esrar çıktı
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