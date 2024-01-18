Kamyonetteki çuvallarda esrar çıktı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D-400 kara yolunda takibe aldığı otomobil ve kamyoneti, uygulama noktasında durdurdu. Sürücü R.Ş.'nin indirildiği kamyonette narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yaptı.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ

Narkotik köpeği 'Oscar'ın yolcu koltuğuna tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada çuvalların içinde 7 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. R.Ş. ve kamyonete öncülük ettiği belirlenen otomobildeki A.Y. ve kardeşleri M.Y. ve M.Y., O.Ö. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden R.Ş., uyuşturucunun kendine ait olduğunu itiraf etti. Diğer şüpheliler ise olayla bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü. İşlemler sonrası adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.