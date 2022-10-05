Kamyonla hareket pahalıya patladı

Yapılan kontrollerde aracında standart dışı ışık ve jantlarında tehlikeli sivri aksesuar bulunduğu görülmesi üzerine araç sürücüsü İ.K.'a 2918 sayılı KTK'nın 46/2C (Tehlikeli şerit değiştirmek) maddesinden 427 TL, 30/1-B (Tehlikeli olabilecek süs,aksesuar,eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak) maddesinden 427 TL, 64/1-B5 (Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık donanımı takmak) maddesinden 196 TL olmak üzere, toplamda bin 50 TL İdari Para Cezası uygulandı.