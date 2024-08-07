Kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Devrekani-Çatalzeytin karayolu Hacıhasan mevkiinde gece saatlerinde Muharrem Tekeci (61) idaresindeki otomobil, Veli Küllü (63) yönetimindeki kamyon ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Gülseren Tekeci (56) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Muharrem Tekeci, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gülseren Tekeci'nin ise tedavisi devam ediyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir diğer kazada ise Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaşanan feci kazada genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Furkan A. (28) idaresindeki plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşındaki Yasemin Kebapçıoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Yasemin Kebapçıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Yasemin Kebapçıoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Furkan A'da, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.