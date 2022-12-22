Kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Yaşar Sakin ile yanında yolcu olarak Ahmet Taka'nın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde sıkışan Taka ve Sakin'in cansız bedenleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.