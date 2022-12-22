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Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:09 Son Güncelleme: 22.12.2022 11:12

Kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaşanan feci kazada otomobilde bulunan 2 kişi sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü

Hatay'ın Kırkhan ilçesinde Güzelce mevkiinde Yaşar Sakin idaresindeki otomobil ile Y.D.'nin kullandığı kamyon çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Yaşar Sakin ile yanında yolcu olarak Ahmet Taka'nın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde sıkışan Taka ve Sakin'in cansız bedenleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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Kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü
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