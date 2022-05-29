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Giriş Tarihi: 29.5.2022 14:24 Son Güncelleme: 29.5.2022 15:02

Kamyonlara dikkatsizce yüklenen eşyalar tehlike saçıyor

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Kamyonlara dikkatsizce yüklenen eşyalar tehlike saçıyor

Karabük Gerede karayolu ile Karabük Bartın karayolunda kamyonlardan düşen eşyalarda 3 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İlk kaza dün akşam saatlerinde O.N. idaresindeki çekici ve buna bağlı tuğla yüklü yarı römork ile Çerkeş ilçesi istikametinden Gerede ilçesi istikametine seyir halindeyken İsmetpaşa mevkiinde römorkta bulunan tuğlaların aynı istikamette arkasında seyir halinde olan sürücü H.T. idaresindeki aracın üstüne düşmesi sonucu gerçekleşti.

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Diğer kaza ise Bartın Karabük karayolunda meydana geldi. Karabük'e içecek taşıyan kamyonun arka kapağının açılması sonucu kasalarca alkol karayoluna düştü. Şans eseri kamyonun arkasında bir araç olmaması tehlikeyi önledi. Kamyonun arka kapağının tam kapanmaması sonucu meydana gelen kazanın ardından yol temizlenerek trafik olağan akışında seyretti.

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Kamyonlara dikkatsizce yüklenen eşyalar tehlike saçıyor
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