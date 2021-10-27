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Giriş Tarihi: 27.10.2021 01:45

Kamyonun altına giren otomobildeki 2 kardeş öldü

DHA
Kamyonun altına giren otomobildeki 2 kardeş öldü

İzmir’in Bergama ilçesinde, motosikletle çarpıştıktan sonra şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen kamyonun altına girdi. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobildeki 2 kardeş öldü, motosiklet sürücüsü ise hafif yaralandı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bergama İvrindi Karayolu 1 Çıtköy kavşağında meydana geldi. Aliağa ilçesinde özel bir demir çelik fabrikasında çalışan Harun Karışmaz (36), beraberinde ağabeyi Bayram Karışmaz (41) ile Bergama'da oturan ailesini ziyaret etmek için yola çıktı. Harun Karışmaz yönetimindeki otomobil, kavşakta Mehmet Can Şengür yönetimindeki motosiklete yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Harun Karışmaz, direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit ihlali yapınca otomobil, karşı yönden gelen Yusuf Durmaz yönetimindeki kamyon ile çarpıştı. Kamyonun altında metrelerce sürüklenen otomobil demir yığını haline dönüştü.

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Harun ve Bayram Karışmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi, Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kamyonun altına giren otomobildeki 2 kardeş öldü
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