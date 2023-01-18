Kamyonun altında kalan feci şekilde can verdi

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen olayda, sık sık trafik tıkanıklığının yaşandığı Antakya İskenderun Karayolu üzerinde duran M.A.'nın kullandığı hafriyat kamyonunun önünden karşıya geçmeye çalışan çifti görmeyen kamyon sürücüsü aracını hareket ettirince çifte çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun altında kalan Gülşen Akkurt (51) feci şekilde hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı eşe ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hayatını kaybeden Gülşen Akkurt'un cenazesi ise polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, kamyonun altından çıkartılarak cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.