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Giriş Tarihi: 3.3.2022 18:51 Son Güncelleme: 3.3.2022 19:51

Kamyonun arka tekerine çarptı, feci şekilde hayatını kaybetti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kamyonun arka tekerine çarptı, feci şekilde hayatını kaybetti

Kağıthane’de Ramazan Çalman idaresindeki motosiklet seyir halindeyken D-100 Karayolu'nda, harfiyat kamyonunun arka tekerleğine çarptı, motosiklet bariyerlere doğru savruldu. Motosiklette yolcu olarak bulunan Ahmethan Artukoğlu (26), feci şekilde hayatını kaybetti, sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

Feci kaza dün saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Talatpaşa Mevkii'nde meydana geldi. 34 DIB 643 plakalı motosiklet sürücüsü Ramazan Çalman, arkadaşı Ahmethan Artukoğlu ile Çağlayan'dan Haliç Köprüsü yönüne ilerlediği sırada trafik yavaşladı. Motosiklet sürücüsü, önünde ilerleyen Necati Hanoğlu yönetimindeki hafriyat kamyonunu geçmek için emniyet şeridine yöneldi. Kamyonun sağına giren Çalman'ın kullandığı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyere çarptı. Kontrolden çıkarak savrulan motosiklet kamyonun sağ arka tekerleğine çarparak devrildi.

Selesi de kamyonun tekerleğine sıkışan motosikletin devrilmesi sırasında, bacakları açılarak yere düşen yolcu Ahmethan Artukoğlu (26) feci şekilde hayatını kaybederken, sürücü Ramazan Çalman hafif şekilde yaralandı. Artukoğlu ve Çalman'ın internet üzerinden hizmet veren bir alışveriş sitesi kuryesi olduğu, kaza sırasında mesaide olmadıkları öğrenildi.


Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaptıkları ilk incelemede Artukoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit eden sağlık ekipleri, yaralı Ramazan Çalman'ı ambulansla Okmeydanı Pof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırdı.
Hafriyat kamyonu sürücüsü Necati Hanoğlu, sağ şeritte ilerlerken motosikletin arkadan çarptığını belirterek "Arka tekere çarpıp düştü. Ben seyir halindeydim, emniyet şeridine çarpıp toparlayamadı, benim arkamdan tekere vurdu. Oraya vurunca bariyerin arasında kaldı" dedi.


Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti.

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Kamyonun arka tekerine çarptı, feci şekilde hayatını kaybetti
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