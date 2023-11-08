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Giriş Tarihi: 9.11.2023

Kamyonun damperi yüksek gerilim hattına değdi şoför kurtarılamadı

DHA
Kamyonun damperi yüksek gerilim hattına değdi şoför kurtarılamadı
Konya'da toprak boşaltırken kullandığı kamyonun damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapılan Ali Gürbüz (35), hayatını kaybetti.



Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sırnık Yaylası'nda meydana geldi. Ali Gürbüz, kamyonun damperini temizlemek için daha önce taşıdığı yükten kalan toprağı dökmek istedi. Bu sırada damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi ile Gürbüz, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı ile adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gürbüz, ambulansla götürüldüğü Karapınar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonun damperi yüksek gerilim hattına değdi şoför kurtarılamadı
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