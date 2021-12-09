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Giriş Tarihi: 9.12.2021 10:49 Son Güncelleme: 9.12.2021 10:49

Kamyonundan uyuşturucu çıktı “Haberim yoktu” dedi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kamyonundan uyuşturucu çıktı “Haberim yoktu” dedi

Adana’da polis, bir nakliye şirketine ait kamyondan şüphelenip durdurdu. Devreye özel eğitimli narkotik köpeği ‘Tilga’ girdi. Eşyaların arasındaki çanta içinde 52 kilo 350 gram uyuşturucu bulundu.

Adana'da polis, trafikte seyir halinde olan ve özel bir nakliye şirketine ait kamyondan şüphelenip durdurdu. Kasasında ev eşyası yüklü olan araçta, özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Tilga' ile kapsamlı bir arama yapıldı. Ekipler şüphesinde haklı çıktı; eşyaların arasına gizlenen çantalardan tam 52 kilo 350 gram 'Skunk', bir kilo da toz esrar çıktı. Gözaltına alınan 38 yaşındaki araç sürücüsü M.K., "Ben sadece eşya taşıdığımı sanıyordum. Uyuşturucuyu görünce şoke oldum" dedi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS ŞÜPHELENİP DURDURDU
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki rutin yol kontrol ve denetimler kapsamında M.K. idaresindeki kamyondan şüphelendi. Kasasında ev eşyası yüklü olan ve aynı zamanda da özel bir nakliyat şirketine ait olduğu öğrenilen araçta; özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Tilga'nın da yardımıyla kapsamlı bir arama yapıldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ TİLGA
Köpek, eşyalar arasındaki çantalara tepki verdi; polis de çantayı çıkartıp açtığında içinden 89 ayrı paket içinde tam 52 kilo 350 gram 'Skunk', bir kilo da toz esrar çıktı. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.K., emniyetteki sorgusunda da; "Ben sadece şoförüm ve eşya taşıdığımı sanıyordum. Uyuşturucuyu görünce şoke oldum. Bundan haberim yoktu" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kamyonundan uyuşturucu çıktı “Haberim yoktu” dedi
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