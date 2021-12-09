Kamyonundan uyuşturucu çıktı “Haberim yoktu” dedi

Adana'da polis, trafikte seyir halinde olan ve özel bir nakliye şirketine ait kamyondan şüphelenip durdurdu. Kasasında ev eşyası yüklü olan araçta, özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Tilga' ile kapsamlı bir arama yapıldı. Ekipler şüphesinde haklı çıktı; eşyaların arasına gizlenen çantalardan tam 52 kilo 350 gram 'Skunk', bir kilo da toz esrar çıktı. Gözaltına alınan 38 yaşındaki araç sürücüsü M.K., "Ben sadece eşya taşıdığımı sanıyordum. Uyuşturucuyu görünce şoke oldum" dedi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS ŞÜPHELENİP DURDURDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki rutin yol kontrol ve denetimler kapsamında M.K. idaresindeki kamyondan şüphelendi. Kasasında ev eşyası yüklü olan ve aynı zamanda da özel bir nakliyat şirketine ait olduğu öğrenilen araçta; özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Tilga'nın da yardımıyla kapsamlı bir arama yapıldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ TİLGA

Köpek, eşyalar arasındaki çantalara tepki verdi; polis de çantayı çıkartıp açtığında içinden 89 ayrı paket içinde tam 52 kilo 350 gram 'Skunk', bir kilo da toz esrar çıktı. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.K., emniyetteki sorgusunda da; "Ben sadece şoförüm ve eşya taşıdığımı sanıyordum. Uyuşturucuyu görünce şoke oldum. Bundan haberim yoktu" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.