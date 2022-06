’Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır’

Tüm dünyada, her gün her saniye bir insan yaşamak için kan transfüzyonuna (nakline) ihtiyaç duyuyor. Kan ise tek kaynağı insan olan ve başka hiçbir yolla üretilemeyen biyolojik bir madde ve bütün dünyada güvenli kan ve kan bileşenleri ancak düzenli, gönüllü ve karşılık beklemeyen kan bağışçıları aracılığıyla sağlanıyor. DSÖ tarafından; ABO kan grubu sistemini bulan Nobel ödülü sahibi bilim insanı Karl Landsteiner'ın doğum günü olması nedeniyle her yıl "14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü" olarak kutlanıyor.

Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde kamuoyunda gönüllü kan bağışının öneminin pekiştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin bilgilendirme yapılarak, kan bağışı konusunda davranış değişikliği ve kalıcı bilinç yaratılması amaçlanıyor.

3 FARKLI STANTLA KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ

Bu kapsamda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kan bağışı etkinliği düzenlendi. 14 Haziran günü 08:00-17:00 saatleri arasında faaliyette bulunan Çocuk Hastanesi, Kalp Damar Hastanesi ile Noröloji ve Ortopedi Hastaneleri'nde açılan 3 farklı stantla düzenlenen etkinlikte; Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastane yönetimi, hastane çalışanları, vatandaşlar ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) kan bağışında bulundu.

1 KAN 3 CAN

'1 kan 3 can' sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Herkesi kan bağışına bekliyoruz. Kan bağışı etkinliğine katılan çalışanlarımız ve de hastalarımıza teşekkürlerimizi sunup İyilik Hareketi'ne herkesi davet ediyoruz. Düzenli, gönüllü ve karşılıksız kan bağışlayıp, hastaların güvenli kan ve kan bileşenlerine ihtiyaç duydukları anda ve miktarda ulaşabilmelerini sağlayarak birçok yaşam kurtarılabilir" dedi. Sağlık çalışanları ve UMKE görevlileri, ihtiyaç olduğu takdirde kan bağışında bulunmaya devam edeceklerini bildirdi. Sağlık çalışanları ve vatandaşlarla beraber kan bağışında bulunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.