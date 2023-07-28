Kan bağış merkezlerinde akşam mesaisi

Aşırı sıcak havaların etkisi ile kan bağışında yaşanan düşüşün önüne geçmek için harekete geçen Kızılay, Kan Merkezlerinin çalışma saatlerini akşam saatlerine kaydırdı.

Sıcak havaların etkisinin yoğun hissedildiği illerde Kızılay Kan Merkezleri öğle saatlerinde açılarak akşam 22.00'a kadar kan bağışı alacak.

Kızılay, ihtiyacı olan tüm hastaların zamanında tedavi olabilmesi için güvenli ve düzenli kan ile kan ürünleri tedariki görevini zaman sınırı olmadan gerçekleştirmeye devam ediyor. Hayati öneme sahip kan bağışının önemine vurgu yapan Kızılay, vatandaşları kan bağışına davet ederek "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır" mesajını yineledi.

Kızılay kan merkezleri, sıcak havaların kan bağışına olumsuz etkisini azaltmak için mesailerini akşam saatlerine kaydırdı. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, kendileri için en yakın merkezi ve uygun saati www.kanver.org web sitesinden ve Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasından öğrenebilir. Ayrıca vatandaşlar 168 numaralı çağrı merkezinden de kendilerine en yakın kan bağış noktasının adresine ulaşabilir, randevu oluşturarak istediği noktada istediği zaman diliminde kan bağışında bulunabilir.