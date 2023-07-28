Haberler Yaşam Haberleri Kan bağış merkezlerinde akşam mesaisi
Giriş Tarihi: 28.7.2023 16:16 Son Güncelleme: 28.7.2023 16:35

Kan bağış merkezlerinde akşam mesaisi

Aşırı sıcaklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kavurucu sıcaklar, kuraklık, orman yangınları insan sağlığını olumsuz etkilerken kan bağışlarında da düşüşe neden oluyor.

Mehmet Ali ERBAŞ
Kan bağış merkezlerinde akşam mesaisi

Aşırı sıcak havaların etkisi ile kan bağışında yaşanan düşüşün önüne geçmek için harekete geçen Kızılay, Kan Merkezlerinin çalışma saatlerini akşam saatlerine kaydırdı.

Sıcak havaların etkisinin yoğun hissedildiği illerde Kızılay Kan Merkezleri öğle saatlerinde açılarak akşam 22.00'a kadar kan bağışı alacak.
Kızılay, ihtiyacı olan tüm hastaların zamanında tedavi olabilmesi için güvenli ve düzenli kan ile kan ürünleri tedariki görevini zaman sınırı olmadan gerçekleştirmeye devam ediyor. Hayati öneme sahip kan bağışının önemine vurgu yapan Kızılay, vatandaşları kan bağışına davet ederek "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır" mesajını yineledi.

Kızılay kan merkezleri, sıcak havaların kan bağışına olumsuz etkisini azaltmak için mesailerini akşam saatlerine kaydırdı. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, kendileri için en yakın merkezi ve uygun saati www.kanver.org web sitesinden ve Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasından öğrenebilir. Ayrıca vatandaşlar 168 numaralı çağrı merkezinden de kendilerine en yakın kan bağış noktasının adresine ulaşabilir, randevu oluşturarak istediği noktada istediği zaman diliminde kan bağışında bulunabilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Değişim ekibinde büyük çatlak! Kılıçdaroğlu uyardı Özgür Özel çark etti
İzmir Dikili’de zabıta müdüründen esnafa yumruk
Hiç kimse seninle kıyaslanamaz
Son dakika: Gri kategoride aranan terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
CHP, FETÖ’ye teslim olurken neredeydiniz?
Son dakika: Yunanistan’daki yangınlar kontrolden çıktı! Askeri mühimmat deposunda patlama
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yunan basınında Dedeağaç Limanı iddiası: ABD'den sonra şimdi de Fransa
Umarım CHP bölünmez
SON DAKİKA | "İDEF sektöre damga vurdu!" Başkan Erdoğan açıkladı: Yıl sonu hedefimiz 6 milyar dolar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kan bağış merkezlerinde akşam mesaisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA