Kan bağışı ve kök hücre 2 çocuğa umut oldu

İnegöl ilçesi Gazipaşa Ortaokulunda örnek gösterilecek bir kampanyaya imza atıldı. Okul ile Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Velillerin büyük bir duyarlılık ve ilgi gösterdiği kampanya çığ gibi büyüdü, İlçe protokolü ve bazı gönüllülerde kampanyaya katıldı. 510 bağışçının katıldığı kan bağışı kampanyasında 240 veli kan bağışı 238 veli ise kök hücre bağışında bulundu. Kampanya sayesinde oğduklarından beri kök hücre bekleyen 3 yaşlarındaki 2 çocuğa donör bulundu.