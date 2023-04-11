’Kan davası’ cinayetinde sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istendi

İDDİANAME HAZIRLANDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği belirtildi. Haci ve İzzet Balyeci'nin aynı araçla geldiği ve Nazmi Kaplan'ı öldürdükleri anlatılan iddianamede, diğer şüphelilerin ise olayın ardından cinayeti işleyen 2 kişiye yardım ettiği kaydedildi. İzzet Balyeci ve Haci Balyeci'nin 'kasten öldürme' suçundan, Hacı Balyeci, Agit Balyeci ve Yavuz Balyeci'nin 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, diğer şüphelilerin ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.