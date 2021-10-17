Kan davası peşlerini bırakmadı! 7 yaşındaki çocuk yaralandı

KÜÇÜK ÇOCUK BAŞINDAN YARALANDI

İsmi öğrenilemeyen baba ile oğlu M.D., caddede yürürken kendilerini takip eden siyah renkli otomobilin içinden tabanca ile ateş açıldı. Olayda baba yara almazken, oğlu M.D. başını sıyıran kurşunla yaralandı.