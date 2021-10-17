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Giriş Tarihi: 17.10.2021 17:56 Son Güncelleme: 17.10.2021 17:56

Kan davası peşlerini bırakmadı! 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Kan davası peşlerini bırakmadı! 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden, kan davası nedeniyle Genç ilçesine taşınan ailenin izini bulan hasımları, takip ettikleri baba ve 7 yaşındaki oğlu M.D.'ye ateş açtı. M.D., otomobilin içinden açılan ateşle başından yaralandı.

Olay, Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sait Göker Caddesi'nde meydana geldi. Karlıova ilçesinde yaşayan aile, kan davası nedeniyle bir süre önce Genç ilçesine yerleşti.

KÜÇÜK ÇOCUK BAŞINDAN YARALANDI

İsmi öğrenilemeyen baba ile oğlu M.D., caddede yürürken kendilerini takip eden siyah renkli otomobilin içinden tabanca ile ateş açıldı. Olayda baba yara almazken, oğlu M.D. başını sıyıran kurşunla yaralandı.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kan davası peşlerini bırakmadı! 7 yaşındaki çocuk yaralandı
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