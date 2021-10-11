Kan davasında soyadı mağduru oldular

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde yaklaşık 5 ay önce ilçeye bağlı Taşlı kırsal mahallesinde ev yapma yüzünden akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişinin ölümüne ve 6 kişinin de yaralanmasına neden olan kavgada, soyisimleri aynı olan köydeki diğer aileler, kan davası mağduru oldu. 12 aileden oluşan 160 kişi, köyü terk ederek çevre köy ve ilçelere sığınmak zorunda kaldı. Aynı soyadı taşıyan 3 aileyle birlikte başka bir köyde yaşamını sürdüren 47 yaşındaki Ali Demirkıran, tek suçlarının kavga eden akrabalarıyla soyisimlerinin aynı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yaklaşık 5 ay önce biz kendi tarlamızda çalışırken, akraba olduğumuz iki aile birbiriyle ev yapma yüzünden tartıştı. Kavga büyüyünce ölenler oldu. Olayın ardından ortaya çıkan tüm olumsuzluklar ne yazık ki bizleri etkiledi. Benim sorumlu olduğum 3 ailem ve 21 kişi köye giremedik. Bizimle birlikte yine iki tarafın da akrabası olan ve soyisimleri aynı olması nedeniyle şu an 12 aile ve 160 kişi mağduruz, olayla hiçbir ilgimiz alakamız bulunmuyor."
ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYOR
Tehdit mesajları nedeniyle 2 üniversite öğrencisi oğlunun, lise ve ortaokul öğrencisi çocuklarını okula gönderemediğini belirten Demirkıran, "Çözüm bulunması durumunda köyümüze tekrar dönmeyi bekliyoruz" dedi.