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Giriş Tarihi: 19.3.2022

Kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü

Kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü
Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Yunus Şahin'den salı gününden beri haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Şahin'in evinden otomobiliyle ayrıldığının öğrenilmesi üzerine ekipler, araç plakasını takibe aldı. Turgutlu ilçesinde olduğu belirlenen aracın Ömer G. (31) tarafından kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Ömer G., gözaltına alındı. Ömer G., sorgusunda yaşadıkları tartışma sonrası Şahin'i tabancayla vurarak öldürdüğünü ve Sarıbey mahallesindeki bir tarlaya gömdüğünü itiraf etti. Tarlada yapılan kazıda Şahin'in cesedi bulundu. Cesedin yakıldığı belirlendi. Ömer G.'nin ağabeyi Arif G. de gözaltına alındı.

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Kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü
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